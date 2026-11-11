Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant la chaîne NBC News, la Chambre des représentants des États-Unis a renvoyé à la commission, par 211 voix pour contre 204 voix contre, la résolution de destitution de Pete Hegseth, ministre de la Guerre des États-Unis, pour examen ; une action qui a pratiquement conduit à la suspension de cette tentative.

Lors de ce vote, Thomas Massie, le représentant républicain de l'État du Kentucky, était le seul membre républicain à avoir voté contre la position de son parti.

Massie, un critique de longue date de l'administration de Donald Trump, a présenté lundi une résolution de 34 pages à privilège spécial contenant huit chefs d'accusation pour la destitution du ministre de la Guerre.

Selon la procédure de la Chambre des représentants, les résolutions à privilège spécial doivent être tranchées dans les deux jours ouvrables de la procédure législative ; cela signifie que la Chambre doit soit prendre des mesures à leur sujet, soit les archiver, soit les renvoyer à la commission.

Ce représentant républicain avait également présenté en septembre huit chefs d'accusation contre Hegseth.

Il avait déclaré que le ministre de la Guerre des États-Unis avait commis des violations des droits de l'homme, avait lancé la guerre contre l'Iran sans obtenir l'autorisation du Congrès et avait commis d'autres infractions.

À l'époque, le vote sur cette résolution avait été suspendu après que Mike Johnson, président de la Chambre des représentants, avait clôturé prématurément les sessions de la Chambre à la veille des élections de mi-mandat.

Par ailleurs, Hakim Jeffries, le leader de la minorité démocrate à la Chambre des représentants, qui devrait être élu à la présidence de cette Chambre en janvier, avait déclaré précédemment que les démocrates, après avoir pris le contrôle du Congrès l'année prochaine, retireraient Hegseth de ce poste.