Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Seyed Abbas Araghtchi, ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, dans une lettre adressée à « António Guterres », secrétaire général des Nations unies, à Mme « Sanita Pavļuta-Deslandes », présidente du Conseil de sécurité, et à « Rafael Grossi », directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, au sujet de « la déclaration odieuse et regrettable du département d'État américain offrant une récompense pouvant atteindre 20 millions de dollars américains en échange de la fourniture d'informations sur le programme nucléaire pacifique de l'Iran », a écrit : « La République islamique d'Iran demande au secrétaire général des Nations unies, au Conseil de sécurité et au directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique de condamner explicitement et sans aucune ambiguïté cette déclaration odieuse. »

Araghtchi a précisé : « Il est également demandé au secrétaire général et au Conseil de sécurité : d'attirer immédiatement l'attention de la communauté internationale sur les conséquences graves de la déclaration américaine pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, et, dans le cadre de leurs responsabilités conformément à la Charte des Nations unies, de traiter les menaces que les mesures américaines font peser sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires, des équipements et du personnel qui y est associé, et de tenir l'Amérique responsable de ses actions illégales persistantes. »

Le texte intégral de la lettre du ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran au secrétaire général des Nations unies, au président du Conseil de sécurité des Nations unies et au directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique concernant la déclaration odieuse et regrettable du département d'État américain offrant une récompense pouvant atteindre 20 millions de dollars américains en échange de la fourniture d'informations sur le programme nucléaire pacifique de l'Iran, datée du 10 novembre 2026 (19 Aban 1405), est le suivant :