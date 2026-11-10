Selon l'agence de presse ABNA, Yaser Abdul-Zahra al-Hajjaj, ambassadeur d'Irak en Iran, a déclaré à l'agence de presse irakienne Waa : le voyage d'Ali Zaidi, Premier ministre d'Irak, avait un caractère particulier et non public (confidentiel) et visait à examiner les moyens de réduire les tensions et de baisser le niveau de la guerre dans la région.

Yaser Abdul-Zahra al-Hajjaj, ambassadeur d'Irak en République islamique d'Iran, a confirmé lundi que le voyage du Premier ministre Ali Zaidi en Iran était un voyage privé et non annoncé visant à discuter des moyens de réduire les tensions dans la région.

Il a ajouté : l'Irak n'est pas en marge des événements régionaux, mais agit activement conformément à ses intérêts nationaux suprêmes, sous la direction du Premier ministre Ali Zaidi, et a orienté ses efforts diplomatiques vers la réduction des tensions, la prévention d'une nouvelle escalade et le renforcement de la stabilité régionale.

Cela intervient alors que, précédemment, certaines sources avaient déclaré à Al-Hadath que le voyage confidentiel effectué par une délégation irakienne à Téhéran était sous la direction d'Ali Zaidi, Premier ministre d'Irak.

Ces sources ont ajouté que Donald Trump, président des États-Unis, dans des conversations téléphoniques, avait annoncé son accord avec les propositions présentées par le Premier ministre d'Irak.

Selon ces sources, Trump a demandé au Premier ministre d'Irak de jouer le rôle de médiateur avec Téhéran.