Selon l'agence de presse ABNA, Esmail Baqai, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran, dans un entretien avec la chaîne de télévision Al-Mayadeen, en expliquant les derniers développements liés aux négociations entre Téhéran et Washington, a annoncé la réduction du délai de mise en œuvre du plan proposé par l'Iran de sept jours à deux jours et a qualifié cette mesure de signe du sérieux et de la bonne volonté de la République islamique d'Iran sur la voie de la diplomatie.

Baqai, évoquant le processus d'interaction entre l'Iran et les États-Unis, a déclaré : l'Iran, pour montrer son sérieux dans la promotion de la voie diplomatique, a réduit le délai de mise en œuvre de la proposition présentée de sept jours à deux jours.

Critiquant l'approche de la partie américaine dans les négociations, il a ajouté : au sein du gouvernement américain, il existe une confusion manifeste quant à savoir quel organe ou quel responsable porte la responsabilité et l'autorité de négocier avec l'Iran, et certains responsables de ce pays avancent des positions et des exigences contradictoires.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, évoquant l'influence possible des développements politiques internes de ce pays sur les positions de Washington, a noté : il semble qu'une partie de ces approches soit sous l'influence des calculs de politique intérieure américaine et des considérations liées aux élections présidentielles de 2028.

Baqai, critiquant également le changement constant des exigences américaines, a souligné : Washington modifie continuellement ses objectifs et ses demandes et, en pratique, avec cette approche, déplace les objectifs des négociations.

Il a souligné que la République islamique d'Iran a présenté ses positions et propositions de manière transparente et par l'intermédiaire de médiateurs, et que les communications entre les parties se poursuivent également par des réunions directes et des appels téléphoniques.

Dernier état de la coopération entre l'Iran et l'Agence

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, dans une autre partie de cet entretien, a abordé le sujet de la coopération nucléaire de l'Iran avec l'Agence internationale de l'énergie atomique et a déclaré : les inspecteurs de l'Agence se sont rendus en Iran il y a environ 10 jours pour effectuer des inspections périodiques de la centrale nucléaire de Bouchehr.

Selon Baqai, les inspections effectuées se sont limitées à la centrale nucléaire de Bouchehr et aux installations nucléaires pour lesquelles, dans les conditions actuelles, il était possible de préparer les prérequis nécessaires à leur inspection.

Évoquant les dommages subis par d'autres installations nucléaires du pays, il a déclaré : dans les conditions actuelles, il n'existe pas de protocole et de mécanisme précis pour l'inspection des installations endommagées, et l'Agence internationale de l'énergie atomique ne dispose pas non plus de directives précises pour effectuer de telles inspections.