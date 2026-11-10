Déclarant qu'aujourd'hui les forces terrestres de l'armée sont prêtes à faire face à tout type de menace, il a ajouté : les forces terrestres, pivot de l'armée, s'appuyant sur Dieu le Très-Haut et disposant d'une préparation au combat intelligente, de capital humain, d'armements et d'équipements efficaces, et tirant parti du potentiel spirituel et des technologies modernes sous la sage direction du Guide suprême, sont prêtes à donner, face aux menaces à quelque niveau que ce soit, une réponse immédiate, ferme, puissante et plus intense que jamais.