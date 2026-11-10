Selon l'agence de presse ABNA, le général de division Mohsen Rezaei, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, a écrit dans son compte sur l'un des réseaux sociaux, s'adressant aux Américains : la guerre contre l'Iran a déjà gravement endommagé le gouvernement américain ; mais Washington continue de se débattre désespérément comme un joueur acculé.

Il a ajouté : cessez de fabriquer de fausses nouvelles sur des négociations imaginaires et ne niez pas le nouvel ordre en Asie de l'Ouest.

Rezaei a souligné : il est temps de capituler devant les sept conditions que l'Iran a annoncées à plusieurs reprises.