Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, Ruhollah Motekefkerazad, dimanche dans un entretien, évoquant l'historique des négociations entre l'Iran et l'Amérique à l'ombre de la menace militaire, a déclaré : Washington tentait auparavant de faire avancer les négociations par la menace militaire, mais maintenant, en imposant la guerre, elle a pratiquement rendu la voie de la négociation sans effet. Dans les conditions actuelles aussi, le tabou de la guerre avec l'Amérique est brisé, et il n'y a plus de crainte de cette confrontation.

Le représentant du peuple de Tabriz, Azarshahr et Osku au Conseil consultatif islamique, évoquant la défaite des républicains aux élections de mi-mandat du Congrès américain, a déclaré : Le président américain qui parlait de la destruction de la civilisation iranienne n'a même pas pu préserver la position de son parti au Congrès et au Sénat. La résistance du peuple iranien a fait que Trump a également subi une défaite sur le terrain de la politique intérieure.

Déclarant que l'approche des deux principaux partis américains envers l'Iran est hostile, il a ajouté : Les démocrates et les républicains cherchent tous deux la chute du système de la République islamique et la destruction de la civilisation iranienne, et leur différence se limite uniquement à la méthode et aux instruments utilisés sur cette voie.

Le membre de la commission de l'énergie du Conseil consultatif islamique, évoquant l'historique de la confrontation américaine avec l'Iran depuis le coup d'État du 28 Mordad 1332 jusqu'à aujourd'hui, a déclaré : L'hostilité de Washington envers le peuple iranien a commencé avec le soutien de ce pays au régime Pahlavi et, après la victoire de la Révolution islamique, s'est poursuivie par diverses mesures, notamment l'imposition de la guerre de huit ans, de la guerre de douze jours et de la guerre de Ramadhan, ainsi que l'imposition de sanctions économiques, dont les sanctions CATSA et de vastes sanctions économiques.

Motekefkerazad a souligné : Si pendant la présidence de Trump, la guerre a été imposée à l'Iran, pendant la période des démocrates aussi, les sanctions les plus dures contre le peuple iranien ont été appliquées ; il ne faut donc pas penser que l'approche des démocrates envers l'Iran est plus douce ou moins coûteuse que celle des républicains.

Évoquant l'expérience des négociations de l'Iran avec les gouvernements démocrates américains, il a déclaré : Les défaites que nous avons subies de la politique apparemment douce et diplomatique de l'Amérique n'ont pas été moindres que les coups causés par l'approche militaire et ouverte de ce pays. Les préparatifs de l'attaque militaire américaine pendant la période Trump ont également été fournis au cours des négociations et des accords de l'Iran avec les présidents démocrates de ce pays.

Le membre du bureau du Conseil consultatif islamique, en conclusion, critiquant le point de vue de ceux qui considèrent possibles les négociations et le compromis avec les démocrates américains, a déclaré : Une telle conception est erronée, et les déclarations à ce sujet ne doivent pas ébranler la volonté du peuple iranien.