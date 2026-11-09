Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, le service de presse de la marine du Corps des Gardiens de la Révolution islamique a annoncé : Depuis les premières heures de ce matin jusqu'à maintenant, trois pétroliers en infraction sur la voie non autorisée du détroit d'Ormuz ont subi des explosions et de violents incendies, et la fumée des incendies de ces pétroliers a couvert le ciel du détroit d'Ormuz.

Ces pétroliers brûlent en raison de la désactivation de leurs systèmes de navigation et d'identification et des méfaits de l'armée des contrebandiers et agresseurs américains.

La marine des Gardiens de la Révolution annonce : Les règlements iraniens du détroit d'Ormuz ont été annoncés à plusieurs reprises à tous les navires, et la désobéissance des navires à ces règlements et leur collaboration avec l'armée des contrebandiers américains pour passer par les voies non autorisées du détroit d'Ormuz n'auront pas d'autre destin.