Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, Seyed Abbas Araghtchi a écrit sur son compte sur l'un des réseaux sociaux : Le président américain a clairement compris que la grande majorité du peuple américain éprouve une forte aversion pour Israël.
Le ministre des Affaires étrangères de notre pays a ajouté : Il est à noter qu'il n'a apparemment pas encore compris la raison de cette situation.
Araghtchi a déclaré : Il est clair que les Américains en ont assez qu'Israël trompe les gouvernements américains et les entraîne dans des guerres sans fin. Leur patience est épuisée. Celle de notre région aussi.
Votre commentaire