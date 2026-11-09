Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, Seyed Abbas Araghtchi a écrit sur son compte sur l'un des réseaux sociaux : Le président américain a clairement compris que la grande majorité du peuple américain éprouve une forte aversion pour Israël.

Le ministre des Affaires étrangères de notre pays a ajouté : Il est à noter qu'il n'a apparemment pas encore compris la raison de cette situation.

Araghtchi a déclaré : Il est clair que les Américains en ont assez qu'Israël trompe les gouvernements américains et les entraîne dans des guerres sans fin. Leur patience est épuisée. Celle de notre région aussi.