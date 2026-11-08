Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans un communiqué publié en réaction aux récentes déclarations du ministre irakien des Affaires étrangères concernant les demandes américaines de fermeture des postes-frontières avec l’Iran, la faction Badr a affirmé que ces propos révélaient des ingérences visant à compromettre l’indépendance des décisions souveraines de l’Irak.

Elle a souligné que l’Irak est un pays pleinement indépendant et que son peuple ainsi que ses forces politiques ne permettraient jamais que sa souveraineté soit bafouée ni que le pays soit soumis à des projets étrangers portant atteinte à ses intérêts nationaux.

La faction a également rappelé que les relations entre Bagdad et Téhéran sont profondes et historiques. Elle a rejeté toute tentative de faire de l’Irak un instrument du projet d’encerclement du peuple iranien, estimant qu’une telle participation serait en totale contradiction avec les relations fraternelles et les sacrifices communs des deux pays dans la lutte contre le terrorisme.

Les conséquences économiques de la fermeture des postes-frontières

Évoquant les répercussions négatives de la fermeture des principaux postes-frontières, notamment celui d’al-Chayb, dans la province de Maysan, la faction Badr a averti que cette situation avait causé de lourdes pertes économiques et porté gravement atteinte aux moyens de subsistance des citoyens.

Elle a par ailleurs dénoncé une politique de deux poids, deux mesures consistant à imposer des restrictions uniquement aux postes-frontières du sud tout en ignorant les autres points de passage, et a appelé à un réexamen immédiat de cette politique.

La faction Badr a demandé à la Coalition pour l’administration de l’État, au Cadre de coordination et à l’ensemble des forces politiques irakiennes d’adopter une position nationale unifiée face à ces ingérences. Elle les a également exhortés à adresser un message clair à la communauté internationale : la souveraineté de l’Irak doit être respectée et aucun pays n’a le droit d’intervenir dans ses décisions économiques et politiques.

Enfin, la faction a appelé le gouvernement à respecter le principe de non-engagement dans les conflits et à empêcher que l’Irak ne soit entraîné dans des politiques susceptibles d’aggraver les tensions régionales.

Elle a également réclamé la réouverture immédiate des postes-frontières fermés, ainsi que la priorité accordée aux intérêts des citoyens et à la souveraineté nationale face à toute pression extérieure.

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