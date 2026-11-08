Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Ces données font état d’une détérioration de la situation nutritionnelle des enfants dans de nombreuses régions du pays. Dans 16 des 34 provinces afghanes, le taux de malnutrition aiguë a atteint un niveau critique.

La situation est particulièrement préoccupante dans certaines provinces. À Zabol et à Daikundi, province à majorité chiite, près d’un enfant sur quatre parmi ceux qui ont été examinés souffrait de malnutrition aiguë.

Par ailleurs, le taux de malnutrition aiguë sévère chez les enfants est passé de 2,3 % à 2,6 %, tandis que celui de la malnutrition aiguë modérée a progressé de 7 % à 9,4 %. Les données de l’UNICEF montrent également que la situation nutritionnelle des enfants s’est dégradée dans 22 provinces par rapport à l’année précédente.

Cette aggravation de la malnutrition s’accompagne d’une détérioration de la sécurité alimentaire dans le pays. Selon les résultats des évaluations, 46 % des enfants examinés sont confrontés à une insécurité alimentaire modérée ou sévère, ce qui complique l’accès des familles à une alimentation suffisante et nutritive.

La pauvreté généralisée, la baisse du pouvoir d’achat des ménages, l’insécurité alimentaire ainsi que l’accès limité aux services de santé et de soins figurent parmi les principaux facteurs aggravant la situation nutritionnelle des enfants en Afghanistan.

La persistance de ces conditions risque d’accroître le nombre d’enfants nécessitant une prise en charge médicale et d’alourdir la pression sur les établissements de santé et les programmes d’aide, alors que le manque de ressources financières limite déjà la fourniture de services nutritionnels et médicaux aux enfants les plus vulnérables.

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