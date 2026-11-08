Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dimanche, dans un message publié sur son compte du réseau social X, le mufti d’Oman, Ahmed al-Khalili, a exprimé sa compassion envers les déplacés palestiniens confrontés à des conditions particulièrement difficiles après les fortes précipitations et les inondations à Gaza.

Citant Al-Araby Al-Jadeed, il a écrit : « Nous avons appris ce qui est arrivé à nos frères dans la chère Gaza, à la suite des fortes pluies et des vastes inondations qui ont envahi leurs lieux de vie. Nous leur exprimons notre solidarité et implorons Dieu Tout-Puissant de mettre fin à leur crise, de dissiper leur tristesse et d’éloigner leurs difficultés. »

Al-Khalili a également appelé l’ensemble des musulmans à venir en aide aux Palestiniens par leurs contributions financières, à accélérer les opérations de secours et à partager avec les habitants de Gaza les bienfaits et les ressources que Dieu leur a accordés.

Cet appel intervient après l’annonce, samedi, par le Bureau gouvernemental des médias à Gaza, selon laquelle l’arrivée d’une dépression atmosphérique avait provoqué l’inondation d’environ 70 000 tentes de déplacés. Des dizaines de murs se sont également effondrés au cours des douze premières heures de cet épisode météorologique.

Selon cette même source, ces événements ont fait plusieurs blessés et entraîné des dégâts matériels directs préliminaires estimés à environ trois millions de dollars.

Depuis vendredi soir, la bande de Gaza subit les effets d’une dépression atmosphérique accompagnée de fortes pluies et de vents violents. Ces intempéries aggravent les souffrances de milliers de déplacés vivant dans des tentes délabrées, dépourvues de moyens de chauffage et de protection adéquate contre la pluie et le froid.

D’après les données publiées en août dernier par le Bureau gouvernemental des médias à Gaza, plus de 2,15 millions de déplacés vivent dans des conditions catastrophiques dans le territoire. Parmi eux, environ 867 000 personnes sont installées dans des tentes délabrées et plus d’un million dans des centres d’hébergement temporaire.

Depuis le début de la guerre menée par le régime sioniste contre la bande de Gaza, le 7 octobre 2023, la majeure partie du territoire a subi d’importantes destructions de logements et d’infrastructures. Les déplacements forcés répétés ont également entraîné la perte et la détérioration des biens des familles palestiniennes.

Malgré plus d’un an écoulé depuis l’entrée en vigueur de l’accord de cessez-le-feu en octobre 2025, les besoins en matière d’hébergement et de reconstruction restent largement supérieurs à l’aide disponible. Les restrictions imposées par le régime sioniste à l’entrée des matériaux nécessaires à la construction d’abris temporaires et à la réparation des habitations endommagées se poursuivent.

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