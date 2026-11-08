Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Le correspondant de la chaîne Al-Masirah à Taëz a rapporté que des avions de combat saoudiens avaient bombardé la région d’al-Masahine, dans le district d’al-Chamaytayn, province de Taëz. Plusieurs habitants, dont des femmes et des enfants, ont été blessés lors de cette attaque.

Dans la province de Saada, une femme âgée a été blessée et des dizaines de têtes de bétail ont péri à la suite d’une attaque visant des rassemblements tribaux dans la région d’Al Ammar, relevant du district d’al-Safra.

Par ailleurs, deux civils ont été blessés par des tirs de l’armée saoudienne dans le district frontalier de Chada. Cet incident s’est produit alors que plusieurs secteurs du district étaient soumis à d’intenses tirs d’artillerie.

Auparavant, Anis al-Asbahi, porte-parole du ministère yéménite de la Santé, avait annoncé que les attaques saoudiennes avaient fait, au cours des dernières 24 heures, 34 martyrs et 49 blessés.

Il a également indiqué que le bilan cumulé des récentes agressions saoudiennes s’élevait désormais à 1 064 victimes, dont 340 martyrs et 724 blessés.

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