Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans un entretien accordé à l’agence de presse Al-Maalouma, al-Chammari a ajouté que cette initiative parlementaire visait notamment à examiner sérieusement les informations faisant état de pressions et d’impositions de la part du gouvernement américain pour introduire des dispositions injustes dans le projet de loi. Selon lui, ces formulations auraient pour objectif de vider le texte de sa substance et de priver les combattants de leurs droits légitimes en matière administrative, financière et de retraite.

Al-Chammari a souligné que les sacrifices des combattants des Hachd al-Chaabi, qui ont libéré le territoire et défendu la souveraineté du pays, constituaient une ligne rouge à laquelle aucune partie, intérieure ou étrangère, ne serait autorisée à porter atteinte.

Il a enfin affirmé que le Parlement n'approuverait aucun projet de loi faisant abstraction des droits des combattants, des blessés et des familles des martyrs. Il a également assuré que l'institution parlementaire ferait barrage aux ingérences américaines visant, selon lui, à porter atteinte à cette institution nationale de sécurité.

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