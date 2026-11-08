Selon un rapport de l'agence Abna citant Al-Mayadeen, Isaac Herzog, le chef du régime sioniste, a annoncé la nuit dernière qu'il avait chargé Gideon Eisenkot, le chef du parti « Yeshar », de former le cabinet.

Herzog a annoncé qu'Eisenkot disposerait de 28 jours pour former le cabinet, et ce délai pourrait être prolongé de 14 jours supplémentaires.

Eisenkot a obtenu jeudi, après des consultations des partis avec Herzog, le soutien de la majorité des membres de la Knesset pour le poste de Premier ministre ; ce qui a créé la base pour lui confier le mandat de former le futur cabinet.

Après ces réunions, Herzog a annoncé que les représentants des factions parlementaires qui disposent au total de 67 sièges avaient soutenu Eisenkot ; tandis que d'autres factions avec un total de 46 sièges avaient demandé que Benjamin Netanyahou soit chargé de former le cabinet.

Le chef du régime sioniste, bien qu'il ait qualifié le résultat de ces consultations de « clair », a déclaré qu'avant d'accorder le mandat officiel de formation du cabinet, il tiendrait un autre cycle de discussions avec les dirigeants des partis afin que leurs positions soient plus claires.

D'autre part, le parti Yeshar, en réaction aux déclarations de Netanyahou concernant la formation d'un cabinet unifié dans les territoires occupés, l'a accusé d'hypocrisie et, en le critiquant, a annoncé que Netanyahou avait provoqué une « division dans la société israélienne » et affaibli les cabinets unifiés qu'il avait lui-même formés.

Les élections tenues le 27 octobre se sont terminées sans qu'aucun des deux camps politiques ne puisse obtenir la majorité parlementaire. Selon les résultats des élections, le parti Likoud dirigé par Netanyahou a obtenu 27 sièges sur les 120 sièges de la Knesset. Sa coalition « Nationale-Religieuse » a également obtenu 53 sièges ; en revanche, la coalition des opposants dirigée par Eisenkot a obtenu 48 sièges. Deux partis arabes ont également obtenu au total 19 sièges, ce qui constitue un résultat sans précédent dans l'histoire des élections du régime sioniste.