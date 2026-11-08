Ali Wadayé, dans un entretien avec un correspondant de l'agence Abna, soulignant que certains espèrent encore la possibilité de changer le comportement de l'Amérique par des concessions, a déclaré : Pour analyser le comportement de l'Amérique, il faut distinguer entre les intérêts stratégiques de ce pays et les décisions ponctuelles des différents gouvernements. Ce qui importe dans la politique étrangère de Washington, ce ne sont pas simplement les positions d'un président ou d'un courant politique, mais un ensemble d'intérêts et de considérations structurels qui jouent un rôle dans les décisions de ce pays.

Il a ajouté : Dans de telles conditions, on ne peut pas imaginer qu'avec des concessions de la part de l'Iran, l'approche de l'Amérique changera nécessairement. L'expérience des relations entre les deux pays a montré que Washington, à de nombreuses reprises, même après un accord et avoir reçu des concessions, n'a pas hésité à formuler de nouvelles exigences ou à revenir à sa politique de pression.

Les concessions ne conduisent pas nécessairement à une réduction des exigences américaines

Cet analyste des questions internationales, soulignant l'expérience de l'accord nucléaire, a précisé : Le JCPOA est un exemple clair de ce problème. L'Iran, dans le cadre de cet accord, a accepté des restrictions et mis en œuvre des engagements, mais l'Amérique s'est facilement retirée de l'accord et a adopté la politique de pression maximale. Cette expérience montre qu'en offrant simplement des concessions, on ne peut pas créer de garantie de l'engagement de l'autre partie ou d'un changement de son comportement.

Wadayé a poursuivi : Le problème principal surgit lorsqu'une partie pense qu'en faisant des concessions, elle peut dissuader l'autre partie de positions hostiles, alors que l'autre partie peut fondamentalement considérer ces concessions non pas comme un signe de résolution des différends, mais comme une opportunité de formuler davantage de demandes.

Il a noté : Dans les relations internationales, les concessions n'ont de sens que lorsqu'il existe en face un acquis concret et garanti. Si une concession est faite, mais que l'autre partie continue sa politique de menace, de sanctions et de pression, un tel processus non seulement n'aide pas à résoudre les différends, mais peut aussi affaiblir la position de la partie qui fait des concessions.