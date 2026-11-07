Selon le rapport de l'agence de presse Abna, l'agence de presse Reuters a écrit dans un rapport : J.D. Vance, vice-président des États-Unis, dans les derniers jours de la campagne des élections de mi-mandat a changé sa stratégie et, au lieu de défendre la performance de Donald Trump, s'est davantage concentré sur les thèmes qui façonnent son identité politique indépendante.

L'examen par Reuters de six discours de Vance depuis la réunion des républicains en septembre montre qu'il a principalement argumenté sur la base de ses propres programmes politiques pour attirer le soutien des électeurs. Ce changement s'est produit dans des conditions où la baisse de popularité de Trump a nui à la position des candidats républicains aux élections.

Selon deux sources informées de la stratégie électorale de Vance, lui et ses conseillers considéraient des thèmes comme le nationalisme économique, la retenue en politique étrangère et la sécurité publique comme politiquement influents et croyaient que Vance pouvait, en s'appuyant sur ces domaines, adopter une position plus indépendante que Trump.

Bien que Vance ne se soit pas encore prononcé sur sa candidature à l'élection présidentielle de 2028 et que Trump n'ait soutenu ni lui ni un autre candidat, le vice-président est considéré comme l'une des principales options possibles des républicains pour succéder à Trump. Cependant, pour réussir dans les compétitions futures, il doit conserver une grande partie de la coalition électorale de Trump et en même temps se séparer des conséquences politiques de la performance du président.