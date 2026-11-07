Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant le portail d'information du ministère des Affaires étrangères de l'Égypte, Badr Abdel Aty, ministre des Affaires étrangères de l'Égypte, lors d'un entretien téléphonique avec Faisal bin Farhan bin Abdullah Al Saud, ministre des Affaires étrangères de l'Arabie saoudite, a appelé toutes les parties concernées dans la région à la retenue, à la priorité du langage du dialogue et de la négociation et à éviter toute mesure génératrice de tensions.

L'ambassadeur Nader Zaki, porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères de l'Égypte, a précisé : cet entretien s'est déroulé dans le cadre des consultations continues entre les deux pays frères concernant les derniers développements dans la région et dans la continuité des démarches intensives du ministre des Affaires étrangères de l'Égypte avec ses homologues arabes et partenaires internationaux afin de soutenir la sécurité et la paix et de prévenir la détérioration de la situation.

Au cours de cette consultation, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont examiné les dernières mesures communes et les efforts en cours pour prévenir l'escalade de la crise.

Les deux parties ont souligné la nécessité de la retenue de toutes les parties, de la promotion de la voie de la diplomatie et d'une réponse positive aux efforts des médiateurs pour parvenir à des ententes qui préservent la région des risques et des conséquences d'un conflit militaire, car la poursuite de cette situation affaiblit la sécurité et la stabilité de la région et ramène la crise au point zéro.

À la fin de cet entretien, les ministres des Affaires étrangères de l'Égypte et de l'Arabie saoudite ont souligné la poursuite des efforts, des coordinations et des consultations avec toutes les parties concernées afin que, tout en consolidant la paix et les principes du droit international, une approche politique et sérieuse soit adoptée pour résoudre la crise à la racine et contenir ses conséquences négatives aux niveaux régional et international.