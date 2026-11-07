Selon le rapport de l'agence de presse Abna, le général de division Mohsen Rezaei, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, en publiant un post sur l'un des réseaux sociaux, s'adressant aux hommes d'État américains, a écrit : vous avez perdu à la fois la guerre et l'élection. Vance a accepté la défaite, Rubio est sur le point de partir, Hegseth sera bientôt limogé, et le commandant du CENTCOM est maintenant devenu podcasteur !

Il a ajouté : maintenant, c'est précisément à Washington que nous devons faire entendre ce message à qui de droit, que si vous déclenchez une guerre, vous ferez face à une réponse dévastatrice.