Hassan Hanizadeh, dans un entretien avec le correspondant d'Abna, se référant aux propos du Leader de la Révolution selon lesquels l'espoir d'un changement de comportement du système de domination par le biais de changements partisans et factionnels ou de concessions à l'Amérique est une conception erronée, a déclaré : l'expérience des 47 dernières années de la République islamique d'Iran dans l'interaction avec l'Amérique est une expérience lourde et instructive ; car au cours de ces quatre décennies, différents gouvernements des deux partis démocrate et républicain sont arrivés au pouvoir en Amérique, mais l'approche générale de ce pays à l'égard de l'Iran est restée agressive et conflictuelle.

Il a ajouté : la politique stratégique des États-Unis à l'égard de l'Iran n'a subi aucun changement fondamental, et les changements survenus ont été principalement de nature tactique et dans les méthodes d'exécution. Par conséquent, l'idée que des changements apparents dans la structure politique et le changement de partis en Amérique pourraient créer la base d'établir des relations différentes entre Téhéran et Washington est une conception erronée.

L'expert en affaires internationales, se référant à la performance des différents gouvernements américains, a souligné : durante les présidences de Barack Obama et Joe Biden, de vastes sanctions ont été imposées à l'Iran dans les domaines économique, social et sécuritaire, et sous Donald Trump, la méthode de confrontation de l'Amérique est passée des outils de pression et de la guerre douce à des approches militaires et à une confrontation directe.

Hanizadeh a poursuivi : nous ne devons pas modifier notre évaluation des politiques macro-américaines sur la base du changement des gouvernements et des courants politiques de ce pays ; car Washington, dans ses approches, accorde la priorité à ses intérêts stratégiques et majeurs et à ceux du régime sioniste, et cela est également observable dans l'interaction avec les pays indépendants.

Déclarant que les propos du Leader de la Révolution découlent de l'expérience des années passées dans la confrontation avec les politiques américaines, il a dit : en particulier ces derniers mois, les attaques attribuées à l'Amérique ont causé des dommages aux infrastructures de l'Iran, et les centres médicaux, les écoles et les installations de services ont également fait partie des cibles endommagées.

L'expert en affaires internationales a noté en conclusion : l'ensemble de ces évolutions et expériences historiques peut être instructif pour les différents courants politiques du pays et démontrer davantage la nécessité de renforcer l'unité et la cohésion internes face aux politiques hégémoniques de l'Amérique.