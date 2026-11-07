Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Samedi, des avions saoudiens ont ciblé plusieurs maisons et des zones d’habitation dans le village d’al-Charia, situé dans le district de Bani Hushaysh.

Mohammed Hamid, directeur du bureau de la santé du district, a déclaré à la chaîne Al-Masirah que le bilan provisoire de ces frappes s’élevait à 11 martyrs et 20 blessés. Les opérations de recherche et de récupération des victimes sous les décombres se poursuivent.

Selon le même rapport, cinq maisons ont été entièrement détruites lors des bombardements, alors que leurs occupants se trouvaient encore à l’intérieur.

Les avions saoudiens ont également frappé à deux reprises des équipes de secours et des secouristes présents sur les lieux pour venir en aide aux blessés et les transporter à l’hôpital.

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