Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Ces mobilisations ont eu lieu à l’approche du procès des dignitaires religieux, prévu le 8 novembre par le régime Al Khalifa. Elles s’inscrivent également dans le cadre des préparatifs des groupes populaires en vue de la journée de la « colère populaire ».

Selon les informations rapportées, des habitants d’Al-Diraz, de Karabad, d’Al-Markh, d’Abu Saiba, de Samaheej, de Karrana, d’Al-Hajar, de Shahrakan et de l’île de Sitra ont participé, vendredi soir, à des marches et à des rassemblements pour exprimer leur solidarité avec les dignitaires religieux détenus à Bahreïn.

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