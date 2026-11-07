Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Interrogé sur les causes de cette défaite et sur la possibilité qu’elle traduise une sanction économique des électeurs ou un changement de paradigme dans les priorités de la société américaine, Hugh Gusterson a déclaré que l’une des principales raisons était incontestablement la dégradation de la situation de la majorité des Américains par rapport à deux ans auparavant. Il a rappelé qu’au moment de la victoire de Ronald Reagan à l’élection présidentielle, beaucoup considéraient que la question la plus efficace de sa campagne avait été : « Votre situation aujourd’hui est-elle meilleure qu’il y a quatre ans ? »

Selon lui, l’inflation et les droits de douane imposés par Trump ont entraîné une hausse des prix, tandis que le prix de l’essence a fortement augmenté en raison de la fermeture du détroit d’Ormuz. Gusterson a ajouté que les progressistes espéraient un changement de paradigme, marqué par le rejet de la classe des milliardaires et des inégalités croissantes par les catégories populaires américaines. Il a toutefois précisé qu’il n’était pas certain qu’une telle évolution soit réellement en cours.

Concernant le décalage entre les affirmations de Trump selon lesquelles les Américains approuveraient sa politique envers l’Iran et la réalité des résultats électoraux, le professeur a estimé que cette défaite révélait une fracture plus profonde entre la conviction du président, persuadé que tout le monde l’apprécie, et l’érosion de sa base de soutien, à l’exception de ses partisans les plus fervents. Il a ajouté que Trump s’était entouré de flatteurs qui ne cessent de le glorifier, l’éloignant ainsi de la réalité, notamment en raison de ce qu’il a qualifié de déclin cognitif manifeste. Selon Gusterson, cette rupture dépasse la question iranienne et concerne davantage les difficultés économiques ainsi que les méthodes de plus en plus étranges employées par Trump dans ses discours publics.

Évoquant les conséquences de la guerre contre l’Iran, Gusterson a expliqué que ce conflit avait porté atteinte à Trump pour deux raisons : la hausse du prix de l’essence, alors que les Américains consomment d’importantes quantités de carburant, et la mise en évidence des erreurs de calcul du président américain, qui avait annoncé une fin rapide de la guerre par une victoire des États-Unis, alors que le conflit se poursuivait plusieurs mois plus tard.

Il a toutefois estimé que la victoire des démocrates n’aurait probablement pas d’influence significative sur la guerre contre l’Iran. Selon lui, les pouvoirs relatifs à la conduite de la guerre relèvent davantage du président que du Congrès. Ce dernier pourrait tenter d’invoquer la résolution sur les pouvoirs de guerre, qui exige son autorisation pour toute guerre engagée par le président au-delà de 60 jours. Cependant, les démocrates ne souhaiteraient pas apparaître comme un parti faible ayant perdu une guerre.

Sur les facteurs accélérant le déclin de la puissance mondiale américaine, Gusterson a affirmé que la guerre contre l’Iran avait affaibli la perception de la puissance des États-Unis et considérablement réduit leurs stocks de missiles. Il a notamment indiqué que plus de 50 % des missiles Patriot américains avaient été utilisés au cours de ce conflit. Il a néanmoins estimé que les conséquences les plus graves résultaient de la rupture par Trump avec les alliances qui, depuis plus de 50 ans, garantissaient la stabilité de la domination américaine sur l’ordre mondial.

Il a notamment évoqué la transformation du Canada en adversaire, l’éloignement des Européens à la suite des menaces visant à s’emparer du Groenland et de l’imposition de droits de douane sur les produits européens, ainsi que le rapprochement apparent de Trump avec la Russie, au point qu’il semble davantage être son principal allié que son adversaire. Selon lui, les citoyens des pays qui considéraient auparavant les États-Unis comme une source de leadership fiable et de soutien ne les perçoivent plus de la même manière. Gusterson doute qu’un futur président et un Congrès différent puissent rétablir cette confiance, même s’il reconnaît que d’autres peuvent avoir un avis différent.

Enfin, concernant les conséquences de la défaite électorale de Trump sur les futures orientations de la politique américaine, le professeur a estimé que le président agissait selon ses propres volontés : s’il jugeait que la poursuite de la guerre contre l’Iran servait ses intérêts, il la continuerait ; s’il trouvait un moyen de faire porter aux démocrates la responsabilité de la défaite américaine, il pourrait y mettre fin. À propos du régime sioniste, Gusterson a ajouté que si Benjamin Netanyahu ne dirigeait plus le pouvoir, les États-Unis risqueraient de perdre leur principal allié et leur force supplétive dans la région, ce qui pourrait modifier la situation régionale.

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