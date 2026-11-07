Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans un message, le grand mufti d’Oman a évoqué les efforts des courants sionistes visant à empêcher la victoire de ces candidats. Il a qualifié les résultats obtenus de signe annonciateur d’un changement des équilibres et souligné que le monde serait inévitablement amené à revoir son regard et ses calculs concernant l’islam, en l’abordant avec davantage de réflexion et de profondeur.

Le cheikh Ahmed al-Khalili a également exprimé l’espoir que les candidats élus, par leur conduite et l’exercice de leurs responsabilités, donnent une expression concrète aux valeurs et aux idéaux islamiques.

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