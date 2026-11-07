Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Interrogé sur la possibilité de remaniements au sein de son équipe, Trump a déclaré : « Je procéderai probablement à quelques petits changements, mais je ne veux citer aucun nom pour le moment. »

Répondant ensuite à une question sur la confiance qu’il accorde à Pete Hegseth, il a affirmé : « Je lui fais confiance ! »

Par ailleurs, le président du régime terroriste américain a de nouveau tenté de justifier les politiques hostiles de Washington et ses agressions contre la République islamique d’Iran, en reprenant ses déclarations habituelles sur le programme nucléaire iranien.

« Si j’avais permis à l’Iran d’obtenir l’arme nucléaire, il ne resterait aujourd’hui plus aucune trace du régime sioniste », a-t-il prétendu.

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