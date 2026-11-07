Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Lors d’une conférence de presse organisée à l’occasion de la « Semaine de la Force aérospatiale du Corps des gardiens de la révolution islamique », le général de brigade Hossein Mohbi a adressé ses félicitations aux membres de cette force, au peuple iranien et aux familles des martyrs.

Il a rendu hommage aux martyrs de la guerre imposée, en particulier au général de division Hassan Tehrani Moghadam, considéré comme le père du programme balistique iranien. La coïncidence entre son martyre et la Semaine de la Force aérospatiale constitue, selon lui, un motif de fierté et explique le choix de cette période pour commémorer cette force.

La cérémonie a également été l’occasion de rendre hommage aux autres commandants martyrs, aux combattants tombés au combat, aux blessés de guerre ainsi qu’aux familles des membres de cette force.

Le porte-parole du CGRI a ensuite souligné l’importance de faire connaître les réalisations et les missions de la Force aérospatiale dans les domaines de la défense et de la dissuasion. Il a estimé que cette semaine constituait une occasion privilégiée de présenter à l’ensemble de la société les progrès et les acquis de cette force qui contribuent à renforcer la puissance du pays.

Il a invité les journalistes, les professionnels des médias, les agences de presse et les acteurs du secteur médiatique à couvrir de manière précise et complète les réalisations de cette force, afin de faire connaître au peuple iranien et à la communauté internationale les capacités nationales et les sacrifices consentis dans ce domaine.

Les quatre principales réalisations de la Force aérospatiale

Présentant les principales réalisations de la Force aérospatiale du CGRI, le général Mohbi a identifié quatre acquis majeurs.

Il a qualifié la production de connaissances nationales et l’autonomisation de l’industrie aérospatiale de première réalisation fondamentale, estimant qu’elles constituaient un tournant dans l’histoire de l’évolution du secteur de la défense iranien.

Selon lui, cet acquis stratégique a permis de poser les bases de transformations profondes dans les industries de défense et d’armement. Il a affirmé que l’Iran était ainsi passé du statut d’importateur d’équipements militaires à celui d’exportateur d’équipements aérospatiaux de pointe.

La deuxième réalisation, a-t-il poursuivi, réside dans la transformation du savoir-faire en capacités industrielles et dans la production en série des équipements militaires dont le pays a besoin.

À cet égard, il a affirmé que le drone « Shahed-136 » était aujourd’hui reproduit dans de nombreux pays, y compris aux États-Unis, sous différentes appellations.

Il a également indiqué que l’industrie aérospatiale iranienne exportait divers produits vers plusieurs pays, notamment le missile « Arman », le drone « 358 » et le système de défense aérienne « Khordad-3 ».

Il a souligné qu’alors que l’Iran avait historiquement dépendu des importations d’armements, il était désormais en mesure de satisfaire l’ensemble de ses besoins intérieurs tout en rejoignant le groupe des exportateurs d’équipements militaires avancés.

Le troisième acquis, selon le porte-parole du CGRI, consiste à privilégier la production nationale et l’indépendance plutôt que l’achat d’armes et la dépendance envers l’étranger.

Il a affirmé que l’ensemble des armements de la Force aérospatiale était produit grâce à des connaissances et à des compétences entièrement nationales, sans dépendre de l’importation d’armes étrangères ni de la rétro-ingénierie d’équipements militaires capturés.

D’après lui, l’Iran dispose désormais d’une autonomie complète dans l’industrie aérospatiale et n’a besoin ni d’importer des armes, ni de recourir à des conseillers militaires étrangers, ni d’acquérir des pièces et des équipements auprès de l’étranger.

Le quatrième acquis concerne, a-t-il expliqué, la capacité à assurer la gestion opérationnelle sur le terrain et à déployer des armements légers et lourds, à courte et à longue portée, dans des situations de crise et sous les bombardements les plus intenses de l’adversaire.

Il a affirmé que, durant les périodes de guerre et de crise, malgré les bombardements massifs, les opérations de tir et les actions visant à contrer les objectifs et les équipements adverses s’étaient poursuivies de manière organisée et continue. Selon lui, l’adversaire n’avait jamais réussi à empêcher la Force aérospatiale d’accomplir ses missions et de riposter.

Portée des missiles et événements dans le détroit d’Ormuz

Le général Mohbi a également souligné que les limites de portée des missiles iraniens avaient été levées, affirmant que la République islamique démontrerait concrètement ses capacités à répondre aux menaces.

Répondant à une question sur les événements survenus la veille au soir dans le détroit d’Ormuz, il a déclaré que des tirs avaient été effectués et que la plupart des explosions étaient liées à des tirs de défense aérienne, sans qu’un autre événement particulier ne se soit produit.

Il a ajouté qu’un appareil américain avait été touché au cours de ces tirs.

Interrogé sur l’avertissement du Guide de la Révolution à l’adversaire concernant le risque de commettre une nouvelle erreur de calcul en envisageant une attaque militaire contre l’Iran, le porte-parole du CGRI a affirmé que le pays disposait de nombreux moyens pour neutraliser l’adversaire.

Il a expliqué que les ressources et les capacités de l’adversaire, qu’elles soient matérielles ou immatérielles, devaient être prises en compte dans la conduite des opérations.

« Notre combat est une guerre asymétrique. Nous sommes capables de frapper l’adversaire là où il ne s’y attend pas et de le neutraliser par ce moyen. Soyez certains que nous disposons de telles capacités », a-t-il déclaré.

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