Élections de mi-mandat aux États-Unis : la hausse du coût de la vie détourne une partie de l’électorat des républicains au profit des démocrates

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon un article publié par le Wall Street Journal, la hausse des prix des produits alimentaires, des carburants et des soins de santé, conjuguée à la crise du logement, a éloigné une partie de l’électorat qui avait contribué à porter Donald Trump à la Maison-Blanche du Parti républicain. Cette évolution a profondément modifié le paysage politique américain, les démocrates ayant remporté la majorité à la Chambre des représentants et au Sénat.

Les sondages cités dans le rapport indiquent qu’environ 39 % des électeurs considèrent la hausse des prix et la situation économique comme les principaux problèmes des États-Unis. Près de 90 % estiment également que le coût de la vie a joué un rôle essentiel ou important dans leur choix électoral. Par ailleurs, les trois quarts des personnes interrogées jugent la situation économique du pays mauvaise ou peu satisfaisante. Parmi elles, 67 % ont voté pour des candidats démocrates, contre 29 % pour leurs adversaires. En outre, environ 80 % déclarent que l’inflation a affecté leur famille au cours de l’année écoulée.

La promesse de maîtriser les prix confrontée à la réalité

Le paradoxe réside dans le fait que Donald Trump était revenu à la Maison-Blanche en 2024 en promettant de restaurer le pouvoir d’achat des Américains et de maîtriser l’inflation. Pourtant, à mi-parcours de son second mandat, il s’est retrouvé confronté à une situation économique quotidienne plus difficile pour une partie de la population.

Malgré une croissance économique annualisée de 3,4 % durant l’été, de nouveaux records enregistrés par les indices boursiers et la poursuite de la baisse du chômage, de nombreux Américains n’ont pas ressenti d’amélioration comparable dans leur vie quotidienne.

Les droits de douane imposés par l’administration Trump ont contribué à accentuer la hausse des prix, notamment pour des produits tels que les jouets et les meubles. Par ailleurs, la décision d’entrer en guerre contre l’Iran a entraîné une augmentation des prix des carburants aux États-Unis et accéléré l’inflation. Selon les données du Bureau américain des statistiques du travail, le taux d’inflation a atteint 3,7 % en septembre, contre 2,9 % durant les derniers mois de l’administration de l’ancien président Joe Biden. Dans le même temps, les salaires réels, c’est-à-dire les rémunérations corrigées de l’inflation, ont diminué pendant six mois consécutifs.

Le prix des carburants n’est désormais plus seulement un poste de dépenses parmi d’autres pour les ménages américains : il est devenu un indicateur quotidien de la dégradation de leur situation économique. Depuis le début de la guerre contre l’Iran en février, le prix de l’essence aux États-Unis a augmenté d’environ 50 %, tandis que celui du diesel a progressé de près des deux tiers. En septembre, le prix de ce dernier a atteint son niveau le plus élevé jamais enregistré.

Ces pressions sont particulièrement fortes dans les États agricoles et ruraux américains. Leurs habitants dépendent souvent de la voiture pour parcourir de longues distances, tandis que le secteur agricole a besoin de grandes quantités de diesel pour faire fonctionner les tracteurs, les camions et les machines agricoles.

D’après les calculs du Climate Solutions Lab de l’Université Brown, une famille américaine moyenne vivant dans les États de l’Iowa, du Kansas, du Maine, du Michigan, du New Hampshire et du Texas avait dépensé, à la mi-octobre, plus de 600 dollars supplémentaires en essence en raison de la guerre contre l’Iran. Dans d’autres États, notamment l’Indiana, l’Oregon, New York et Washington, ce surcoût était inférieur à 400 dollars.

Le logement, un autre facteur d’aggravation du mécontentement

Outre les carburants et les produits alimentaires, le coût du logement constitue une autre source majeure d’inquiétude. Les taux des prêts immobiliers aux États-Unis ont dépassé 7 %, un niveau supérieur à celui enregistré avant l’élection de 2024, rendant l’achat d’un logement inaccessible à une large partie de la population.

En septembre, les ventes de logements ayant fait l’objet d’un contrat préliminaire, mais dont la transaction n’avait pas été finalisée, ont atteint leur niveau le plus bas jamais enregistré. Dans le même temps, les droits de douane ont renchéri les matériaux de construction, tandis que le durcissement des restrictions migratoires a compliqué le recrutement de travailleurs dans le secteur du bâtiment.

Dans son article, le Wall Street Journal rapporte les témoignages d’électeurs qui ont sanctionné le parti au pouvoir lors des élections en raison de la hausse des prix, y compris certains électeurs qui avaient auparavant soutenu Donald Trump.

Dans l’Ohio, un militaire à la retraite a expliqué que remplir le réservoir de son camion lui coûtait désormais 130 dollars. Un ouvrier du bâtiment s’est, quant à lui, plaint de l’augmentation du prix d’une feuille de contreplaqué, passé de 4,50 dollars à plus de 30 dollars, estimant que ces coûts rendaient la construction de maisons plus difficile.

Dans le Maine, la guerre commerciale avec le Canada a alimenté le mécontentement en raison des liens économiques étroits entre les deux pays. Par ailleurs, la hausse des prix des carburants a contribué au transfert de sièges au Sénat au profit des démocrates dans l’Iowa et le Kansas. L’augmentation des coûts du logement a également joué un rôle dans l’évolution des positions des électeurs en Caroline du Nord et en Caroline du Sud.

Les électeurs jugent les résultats concrets plutôt que les indicateurs économiques

Dans sa conclusion, le rapport souligne que l’une des principales leçons de ces élections réside dans les limites auxquelles les gouvernements se heurtent lorsqu’ils tentent de convaincre les électeurs que la situation s’améliore en invoquant les chiffres de la croissance économique ou les performances des marchés financiers. Cette difficulté est particulièrement marquée lorsque le coût de la vie continue de peser sur les revenus des ménages.

Les démocrates avaient rencontré le même problème lors de l’élection de 2024. À l’époque, l’administration Biden mettait en avant la vigueur de la croissance économique, alors que la principale préoccupation des électeurs restait la hausse des prix, un facteur qui avait contribué à la défaite démocrate.

Citant Joseph LaVorgna, économiste en chef de SMBC Americas, qui avait travaillé au Conseil économique national durant le premier mandat de Donald Trump, le Wall Street Journal rapporte que les électeurs américains attendaient du président qu’il règle ce problème, mais qu’il n’y était pas parvenu. LaVorgna a ajouté que la baisse des revenus réels plaçait les familles dans une situation d’inquiétude qui dépassait la seule question des prix.

L’évolution des sondages illustre également l’ampleur du recul républicain. Les électeurs accordent désormais aux démocrates une avance de trois points de pourcentage sur la gestion de l’économie, alors que les républicains bénéficiaient auparavant d’une avance de 12 points.

De même, l’avantage de dix points dont disposaient les républicains sur la question de l’inflation s’est transformé en une avance de cinq points pour les démocrates. Sur la question des droits de douane, l’avance républicaine de sept points a également laissé place à une avance démocrate de même ampleur.

Ainsi, les élections de mi-mandat au Congrès américain ne se sont pas limitées à un vote sur le bilan politique de l’administration en place : elles ont également constitué une forme de sanction directe liée au coût de la vie. Lorsque les salaires réels diminuent tandis que les factures de carburant, de logement et d’alimentation augmentent, les promesses de prospérité économique perdent de leur pouvoir de persuasion face aux montants que les citoyens constatent au moment de faire leurs achats ou de remplir leur réservoir.

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