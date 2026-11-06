Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Un drone de reconnaissance et de combat de l’armée américaine, appartenant à la famille MQ-1, a été intercepté et détruit au-dessus de l’île de Qeshm par le système de défense aérienne avancé de la Force aérospatiale du Corps des gardiens de la Révolution islamique, sous le contrôle du réseau intégré de défense aérienne du pays.

De nouveaux échecs pour les missions de reconnaissance de l’ennemi

Les échecs successifs des missions de reconnaissance de l’ennemi viennent, selon le communiqué, assombrir davantage le bilan du commandement de Brad Cooper. Les combattants du CGRI surveillent en permanence les mouvements aériens adverses grâce à leur maîtrise du renseignement et à une veille continue. Ils suivent notamment les activités de reconnaissance et les profils de vol de ces appareils.

L’importance stratégique de l’interception des drones MQ-1 : de l’échec du renseignement à la neutralisation des bases de départ

Le MQ-1C Gray Eagle ER est une version améliorée et à longue portée de la famille des drones Gray Eagle. Appartenant à l’armée de terre américaine, cet appareil est conçu pour des missions de longue durée grâce à une autonomie de vol accrue et à des équipements avancés de surveillance, de reconnaissance et de collecte de renseignements électroniques.

L’importance des annonces relatives à la destruction de drones de cette famille ne se limite pas à leur valeur financière. La perte de chaque appareil peut également entraîner une perturbation de la continuité de la surveillance du renseignement, une réduction des capacités de reconnaissance et une augmentation des coûts opérationnels pour l’ennemi. L’annonce de la destruction du seizième MQ-1 dans le ciel de Qeshm revêt ainsi une importance particulière sous cet angle.

Un autre enjeu majeur réside dans l’identification de l’origine et des schémas opérationnels des missions de drones américains. Les combattants des services de renseignement de la Force aérospatiale surveillent en permanence les itinéraires de vol et identifient les points de départ des opérations aériennes. Cette surveillance permet d’acquérir une connaissance plus précise de la structure de soutien logistique et des activités de renseignement et de reconnaissance de l’ennemi.

Selon le texte, cette connaissance permettrait également de neutraliser les points de départ des drones ainsi que les bases de l’ennemi américain agresseur dans l’ensemble de la région. Une telle opération pourrait être menée à tout moment, sur décision des commandants des forces armées de la République islamique d’Iran.

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