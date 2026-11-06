Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Les fausses alertes diffusées jeudi ont perturbé des dizaines de vols à travers l’Europe. Certains appareils ont dû atterrir dans des aéroports autres que ceux initialement prévus, tandis que des avions de chasse ont été mobilisés pour escorter ou intercepter d’autres appareils. Après une première vague de menaces mardi, ces incidents ont entraîné un renforcement notable des mesures de sécurité. Aucun engin explosif n’a toutefois été découvert et tous les avions ont pu atterrir sans incident.

Au Danemark, la police a annoncé vendredi enquêter sur des menaces visant le trafic aérien de l’aéroport de Copenhague. Après une première évaluation, elle a indiqué qu’aucun danger ne pesait sur les passagers et que l’aéroport poursuivait ses activités normalement.

En République tchèque, la police a également fait état de menaces à la bombe concernant des vols au départ et à destination de Prague. Selon le porte-parole de l’aéroport, les alertes concernaient quatre vols à l’arrivée et cinq au départ. Aucun explosif n’a été découvert et aucun vol n’a été annulé ni dérouté à la suite de ces menaces.

Peu après, une source au sein de l’organisme chargé des aéroports italiens a indiqué qu’un appareil de la compagnie Wizz Air, reliant Prague à Rome, avait été dérouté vers Venise, où il avait atterri sans incident.

En France, les services du Premier ministre ont annoncé avoir reçu quatre nouvelles menaces à la bombe visant des avions qui survolaient le territoire national. Tous les appareils concernés ont atterri en sécurité.

Au Portugal, la chaîne CNN Portugal a rapporté qu’une alerte concernant la présence présumée d’une bombe à bord d’un vol Ryanair reliant Rome à Lisbonne avait entraîné une opération de sécurité après l’atterrissage de l’appareil.

Des soupçons de campagne coordonnée

Jeudi, des experts en sécurité ont estimé que ces menaces présentaient des caractéristiques pouvant évoquer une attaque hybride et une opération coordonnée. Ils ont toutefois souligné qu’il restait possible que d’autres individus, en s’inspirant de ces incidents ou en agissant pour des motifs personnels, diffusent des messages similaires.

Aucun pays n’a jusqu’à présent été officiellement désigné comme responsable de ces menaces. Ces incidents surviennent néanmoins dans un contexte marqué par une série d’actes de sabotage et de tentatives de ciblage d’infrastructures à travers l’Europe.

Les installations concernées sont diverses : des centrales électriques en Allemagne, des sites liés à l’industrie de défense dans la région baltique, des équipements frigorifiques de grandes chaînes de distribution en France et dans d’autres pays, ainsi que l’aéroport de Leipzig, en Allemagne.

De nombreux responsables européens ont établi un lien entre cette campagne de déstabilisation présumée et le soutien apporté par l’Europe à l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Ils accusent Moscou de mener des opérations déstabilisatrices reposant sur des moyens variés, peu coûteux et facilement niables, dont les auteurs peuvent difficilement être identifiés et qui ne devraient pas entraîner de riposte militaire.

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