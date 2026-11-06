Les épreuves de la vie : châtiment, moyen d’élévation spirituelle ou préparation à un bien futur ?

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans cet enseignement présenté sous forme de question-réponse, la question porte sur la différence entre les difficultés vécues par les personnes à la suite de leurs propres négligences et celles qui touchent les prophètes et les saints de Dieu, alors que ces derniers ne sont pas responsables de fautes comparables.

Pour expliquer cette distinction, l’auteur recourt à l’exemple de la vie militaire. Il décrit trois situations dans lesquelles un soldat peut être soumis à des tâches difficiles. Dans le premier cas, la difficulté constitue une sanction disciplinaire : le soldat a désobéi aux ordres ou négligé une mission qui lui avait été confiée, et des tâches plus pénibles lui sont alors imposées pour le corriger.

Dans le deuxième cas, les exercices éprouvants ont pour objectif de renforcer les capacités du soldat. Le commandant peut, par exemple, lui demander de ramper sur une distance d’un kilomètre. La difficulté n’est alors pas une punition pour une faute, mais un moyen de développer son endurance et ses aptitudes.

Enfin, une troisième situation concerne le soldat qui souhaite obtenir une permission pour assister à une cérémonie familiale, par exemple un mariage. Son commandant peut lui demander d’accomplir une charge de travail supplémentaire durant la semaine précédant son départ. L’effort demandé vise ainsi à lui permettre de bénéficier ensuite de quelques jours de repos.

Trois significations des épreuves dans les traditions islamiques

L’enseignement cite ensuite une tradition attribuée au Prophète Muhammad (PSLF), rapportée dans l’ouvrage Jāmi‘ al-Akhbār, page 113 :

« إِنَّ الْبَلَاءَ لِلظَّالِمِ أَدَبٌ وَ لِلْمُؤْمِنِ امْتِحَانٌ وَ لِلْأَنْبِیَاءِ دَرَجَهٌ وَ لِلْأَوْلِیَاءِ کَرَامَهٌ »

Cette parole distingue quatre fonctions de l’épreuve : pour l’injuste, elle constitue une correction ; pour le croyant, un examen ; pour les prophètes, un moyen d’élévation en degré ; et pour les saints, une marque de considération et de dignité spirituelle.

L’auteur explique que les difficultés peuvent ainsi avoir des significations différentes selon la situation de la personne. Pour celui qui commet des injustices, elles peuvent jouer un rôle éducatif et correctif. Pour le croyant, elles représentent une épreuve divine destinée à favoriser son développement spirituel. Quant aux prophètes et aux saints, elles constituent un moyen d’accéder à des degrés supérieurs et à une plus grande proximité avec Dieu.

Les épreuves, une nourriture pour la croissance du croyant

Un deuxième hadith attribué au Prophète Muhammad (PSLF), cité dans l’ouvrage A‘lām al-Dīn, page 277, vient compléter cette explication :

« إِنَّ اللَّهَ لَیُغَذِّی عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ بِالْبَلَاءِ کَمَا تُغَذِّی الْوَالِدَهُ وَلَدَهَا بِاللَّبَنِ »

Cette tradition compare la manière dont Dieu fait grandir Son serviteur croyant à celle dont une mère nourrit son enfant avec son lait. Selon l’explication proposée, de même que l’allaitement contribue au développement de l’enfant, les épreuves permettent au croyant de se confronter aux difficultés et de progresser spirituellement.

L’enseignement souligne ainsi que toute difficulté ne doit pas nécessairement être interprétée comme la conséquence d’une faute personnelle. Elle peut également constituer une occasion de formation, d’épanouissement spirituel ou d’élévation dans les degrés de la foi.

Source : site « Dorousi az Quran » (Leçons du Coran).

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