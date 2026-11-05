L’ambassade d’Iran à Beyrouth dénonce la continuité de la politique américaine envers les peuples de la région, malgré la victoire des démocrates

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans un message publié sur son compte officiel sur le réseau social X, l’ambassade iranienne a établi une comparaison entre les symboles des deux principaux partis politiques américains, affirmant que leurs différences apparentes ne se traduisaient pas par un changement de politique à l’égard de la région.

« Il n’y a aucune différence entre les éléphants républicains et les ânes démocrates. Les symboles changent à Washington, mais les souffrances causées par les politiques de ce pays aux nations de la région restent les mêmes », a écrit l’ambassade.

Par cette déclaration, la représentation diplomatique iranienne souligne que, selon elle, le changement de majorité au Congrès américain ne modifie pas les conséquences des politiques de Washington pour les pays de la région et leurs peuples.

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