La défaite des républicains, réplique de l'attaque contre l'Iran ; Trump deviendra plus faible

Alaeddin Boroujerdi, membre de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Conseil consultatif islamique, dans un entretien, évoquant la défaite des républicains aux élections américaines, a jugé cet événement digne de félicitations pour la nation iranienne et a souligné : Trump méritait cette défaite, et sans aucun doute, cet événement est l'une des répliques de l'attaque contre notre pays et entraînera d'autres conséquences.

Boroujerdi, déclarant que la guerre a été imposée à la nation iranienne, a déclaré : notre cher Imam a été martyrisé, les enfants innocents de Minab, les habitants du Larestan et en divers endroits de l'Iran islamique ont été martyrisés ; c'est pourquoi le cœur de la nation iranienne s'est véritablement apaisé par cette défaite, et les gens se sont réjouis de cet événement.

Soulignant que, bien entendu, il ne faut pas établir de différence essentielle entre les démocrates et les républicains américains, il a ajouté : nous considérons les démocrates et les républicains comme deux faces d'une même pièce. L'Amérique est connue pour ses caractéristiques arrogantes et son histoire de crimes commis contre l'humanité, et cette essence ne changera pas avec le changement du parti au pouvoir.

Le membre de la commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du parlement, évoquant l'histoire des crimes de l'Amérique dans le monde, a précisé : l'Amérique est le seul pays à avoir utilisé la bombe atomique et à avoir massacré des centaines de milliers d'innocents à Hiroshima et Nagasaki. L'Amérique a également commis de nombreux crimes dans divers pays du monde qu'il n'est plus nécessaire de rappeler.

Boroujerdi a noté : il faut donc distinguer deux questions ; la défaite de Trump aux élections est une question pour laquelle il faut féliciter la grande nation iranienne, car il méritait une telle défaite et les gens se sont réjouis de cet événement, mais l'essence des républicains et des démocrates ne présente pas, de notre point de vue, de différence fondamentale entre eux.