Baqaei : Le ministre des Affaires étrangères allemand justifie les crimes de guerre les plus odieux

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, Ismail Baqaei, en réaction aux déclarations du ministre des Affaires étrangères allemand justifiant l'agression militaire de l'Amérique et du régime sioniste contre l'Iran, a écrit sur sa page personnelle :

« Un jour, le chancelier Merz avait annoncé avec enthousiasme qu'Israël, en attaquant l'Iran, « faisait notre sale boulot ». Mais quelques mois plus tard, ce même chancelier se plaint du coût de 100 milliards d'euros de cette guerre pour l'économie européenne ! Maintenant, son ministre des Affaires étrangères s'est mis en tête de justifier l'agression militaire contre l'Iran. Il est tombé dans une telle indifférence et une telle décadence morale qu'il ne prête attention ni aux coûts humains et aux crimes commis, ni ne comprend les dommages économiques de cela pour son propre pays et l'Europe. Le proverbe allemand conseille : « L'homme doit apprendre de ses pertes. » Mais « Hans l'insouciant » n'est pas du genre à tirer des leçons. »