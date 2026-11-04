La majorité du Sénat américain est passée aux démocrates

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Jazeera, les démocrates ont réussi lors des élections de mi-mandat américaines à obtenir 51 sièges au Sénat sur 100 sièges.

Ainsi, la majorité du Sénat, après la victoire des démocrates dans les États de l'Iowa, de la Caroline du Nord, de la Caroline du Sud, de l'Ohio et du Texas, est passée aux démocrates.

Dans les résultats préliminaires publiés des élections de mi-mandat américaines, les démocrates ont réussi à obtenir 154 sièges à la Chambre des représentants.

C'est alors que le nombre de sièges des républicains atteint 96.