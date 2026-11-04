Quatre mille trente-deux raids aériens et attaques de missiles de l'Arabie saoudite contre le Yémen

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Masirah, Yahya Saree, porte-parole des forces armées du Yémen, a annoncé : Les avions de combat saoudiens ont effectué 93 raids aériens contre le Yémen au cours des dernières 24 heures.

Le porte-parole des forces armées du Yémen a souligné : Les avions de combat saoudiens ont bombardé des installations civiles dans la capitale Sanaa et dans les provinces d'Al-Jawf, Taiz, Saada, Marib, Amran, Lahj et Hajjah.

Il a précisé : Ces attaques ont été menées par des avions de combat F-15 et Typhoon qui ont décollé des bases de Khamis Mushait et Taif. Ces attaques ont entraîné la mort et la blessure d'un certain nombre de civils, parmi lesquels des femmes et des enfants.

Yahya Saree a également annoncé : Le total des raids aériens et des attaques de missiles de l'Arabie saoudite contre le Yémen depuis le début de l'escalade des tensions a atteint 4032 raids aériens et attaques de missiles.