Mokhber : La barbarie de l'Amérique a conduit le monde vers la dissuasion nucléaire

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, Mohammad Mokhber, conseiller et assistant du Guide suprême, a écrit dans un post publié sur l'un des réseaux sociaux : La barbarie de l'Amérique, en détruisant la confiance dans les institutions internationales, a conduit le monde vers la dissuasion nucléaire.

Il a ajouté : Selon les récents rapports, les stocks militaires ont augmenté d'environ 130 ogives, et les 9 pays possédant des armes nucléaires procèdent à une modernisation.

Le conseiller et assistant du Guide suprême a souligné : Même les pays dépourvus de bombe comme la Pologne, la Finlande, la Suède et l'Allemagne cherchent à accueillir des armes nucléaires ou à participer au nucléaire.