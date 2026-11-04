Salimi : L'Iran a la capacité de frapper tous les intérêts de l'Amérique dans toute géographie

Selon un rapport du correspondant de l'ABNA, Hojjat al-Islam Alireza Salimi, lors de la séance publique d'aujourd'hui (13 Aban) du Conseil consultatif islamique, en référence à l'occasion du 13 Aban, a souligné : L'Amérique doit savoir que la République islamique d'Iran dispose aujourd'hui d'une puissance et d'une capacité plus grandes et peut frapper tous les intérêts de ce pays dans tout espace géographique qu'elle déterminera elle-même.

Déclarant que du point de vue de l'Iran, il n'y a aucune différence entre les deux partis politiques américains en matière d'intimidation, il a affirmé : Le résultat des élections américaines a montré à quel point l'Iran bien-aimé joue aujourd'hui un rôle et exerce une influence dans les équations mondiales et même dans les évolutions internes de l'Amérique elle-même.