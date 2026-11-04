Le général de division Rezaei : La réponse de l'Amérique aux revendications de l'Iran n'était pas convaincante

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, le général de division Mohsen Rezaei, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, a écrit dans un post publié sur l'un des réseaux sociaux : La réponse de l'Amérique aux droits et revendications de l'Iran n'était pas convaincante.

Il a ajouté : Les Américains doivent répondre de manière complète et claire aux sept conditions de l'Iran et les mettre en œuvre.

Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale a souligné : Ce n'est qu'en cas de réalisation complète de ces conditions que le détroit d'Ormuz sera rouvert.