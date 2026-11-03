Baghai : Le détroit d'Ormuz ne s'ouvrira pas sans la fin du blocus et la réalisation des exigences de l'Iran

Selon le correspondant de l'agence Mehr, Esmail Baghai, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, lors de sa conférence de presse hebdomadaire, a déclaré : Les évolutions dans notre région se poursuivent à un rythme accéléré, le foyer des changements en Asie de l'Ouest est la Palestine occupée, et la cause de l'insécurité dans notre région est également le régime sioniste.

Il a ajouté : Aujourd'hui, plus de 10 Palestiniens ont été martyrisés. À l'approche de la saison froide, les problèmes des réfugiés palestiniens sont catastrophiques, et on ne permet même pas aux gens d'installer des conteneurs. Nous sommes confrontés au phénomène dangereux de la normalisation du crime et du massacre. Le fait que les Palestiniens soient devenus un chiffre montre que la communauté internationale a une responsabilité face à ces crimes et doit prendre position.

Baghai, au sujet de la médiation du Qatar et des résultats des consultations, a déclaré : Le voyage du vice-ministre des Affaires étrangères à Doha visait à faciliter les interactions entre l'Iran et le Qatar, les discussions se poursuivent, les sujets sont complexes, et le passage du temps, compte tenu de la dynamique du temps, a également ajouté à la complexité. L'échange de messages se poursuit, l'Amérique doit décider ; nous avons transmis à la partie américaine tout ce qui était nécessaire sous une forme raisonnable. Lorsque nous parlons d'une exigence, la condition nécessaire à sa mise en œuvre est le retour de la sécurité dans la région. L'insistance de l'Iran sur le fait que ses exigences doivent d'abord être mises en œuvre ne relève pas seulement de l'intérêt national, mais constitue une vision raisonnable pour le retour de la sécurité dans la région et le détroit d'Ormuz.

Baghai, au sujet des allégations d'antisémitisme en Iran, a déclaré : L'accusation d'antisémitisme ne colle pas à l'Iran et est fondamentalement un phénomène européen. Ils répètent constamment une accusation stéréotypée et les médias de masse la répètent aussi. Dans la ville de Yazd, nous avons 13 à 14 synagogues juives, et dans tout l'Iran, il y a 100 synagogues juives. Nous devons demander aux Européens ce qu'ils ont fait pour que les synagogues des capitales européennes soient recouvertes de fils barbelés. Les pays européens doivent revenir à la raison.