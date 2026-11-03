Examen de la situation en Asie de l'Ouest lors de l'entretien téléphonique entre Rezaï et Poutine

Selon l'agence de presse Abna, le général de corps d'armée Mohsen Rezaï, secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale de notre pays, et Vladimir Poutine, président de la Russie, dans le cadre des consultations au plus haut niveau entre la République islamique d'Iran et la Fédération de Russie et à la suite des récentes rencontres des hauts responsables des deux pays, ont, lors d'un entretien téléphonique, discuté et échangé leurs vues sur la situation actuelle de la région et du monde, en mettant particulièrement l'accent sur l'Asie de l'Ouest.

Lors de cet entretien, des remerciements ont été exprimés pour les positions claires de Poutine et d'autres responsables et dirigeants russes qui louent le rôle du leader martyr de la révolution (que la miséricorde d'Allah soit sur lui) et d'autres grands héros nationaux et soutiennent la résistance et la persévérance du peuple iranien.

Les parties ont souligné la poursuite de la coopération stratégique sur la base de la feuille de route tracée par les hauts dirigeants des deux pays.