Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Sputnik, Kirill Dmitriev, représentant spécial du président russe pour les investissements et la coopération économique avec les pays étrangers et directeur du Fonds russe d'investissement direct, réagissant à la nouvelle du pillage de magasins dans la ville allemande de Francfort lors des protestations contre la hausse du coût de la vie, a écrit sur le réseau social X : Comme prévu, les prix élevés des vecteurs énergétiques dans l'Union européenne en raison du refus irresponsable du gaz russe signifient la désindustrialisation, les troubles et le pillage.

Le représentant spécial du président russe a ensuite ajouté : cette relation de cause à effet découle également de politiques migratoires autodestructrices et du refus obstiné de corriger les erreurs.

Pendant ce temps, lors des protestations de la nuit dernière en Allemagne, en particulier à Francfort, des magasins ont été pillés.

Sur les images publiées de ces événements, des personnes au visage couvert entrent dans des magasins dont les vitrines ont été brisées et emportent les marchandises disponibles.

Ces protestations en Allemagne ont été organisées contre la discrimination et la fracture sociale.

Auparavant, des images similaires avaient été diffusées depuis la France, où les magasins de luxe de ce pays avaient été pillés par les manifestants.