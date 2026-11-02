Général israélien : une nouvelle attaque contre l'Iran dans les conditions actuelles est inutile

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Russia Today, « Eliezer Marom », ancien commandant de la marine du régime israélien et chercheur au Centre d'études stratégiques Begin-Sadate, a déclaré dans une interview à la radio 103FM de ce régime que toute nouvelle attaque contre l'Iran n'apportera pas de résultat tangible dans le dossier nucléaire de ce pays.

Il a souligné que ce ne serait le cas que s'il existait des informations précises sur une démarche imminente de l'Iran vers l'obtention d'armes nucléaires. Dans les conditions actuelles, aucune autre attaque ne devrait être menée contre l'Iran.

Marom a déclaré à ce sujet : « À mon avis, le dommage d'une telle attaque sera plus grand que son bénéfice et, actuellement, je ne recommande pas l'attaque. »

Cet ancien responsable militaire du régime israélien, évoquant également l'importance du dossier nucléaire pour Téhéran, a déclaré que l'Iran détient cette question comme une carte maîtresse et n'y renoncera pas.

Il a ensuite averti que même une attaque limitée des États-Unis pourrait s'accompagner d'une réaction de l'Iran contre les installations de carburant et d'énergie ; une action qui, selon lui, pourrait entraîner une hausse des prix mondiaux de l'énergie et rendre plus difficile la fin de la confrontation.