Mokhber : La dissuasion sans frontières ; la géographie de la réponse iranienne a changé

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, Mohammad Mokhber, conseiller et assistant du Guide suprême, sur sa page personnelle dans l'un des réseaux sociaux, se référant à la récente directive du Guide suprême concernant une réponse sans limitation géographique à toute attaque ennemie, a déclaré : La doctrine de défense de l'Iran évolue rapidement ; naturellement, la géographie de la menace ne détermine plus la géographie de la réponse.

Il a ajouté : La redéfinition du périmètre de dissuasion a dépassé le cadre régional, et l'origine, l'ampleur et le lieu de survenue de la menace ne constituent pas une limite pour les calculs de dissuasion de l'Iran.