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Mokhber : La dissuasion sans frontières ; la géographie de la réponse iranienne a changé

2 novembre 2026 - 09:54
Code d'info: 1885516
Source: ABNA
Mokhber : La dissuasion sans frontières ; la géographie de la réponse iranienne a changé

Le conseiller et assistant du Guide suprême a déclaré : La doctrine de défense de l'Iran évolue rapidement ; naturellement, la géographie de la menace ne détermine plus la géographie de la réponse.

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, Mohammad Mokhber, conseiller et assistant du Guide suprême, sur sa page personnelle dans l'un des réseaux sociaux, se référant à la récente directive du Guide suprême concernant une réponse sans limitation géographique à toute attaque ennemie, a déclaré : La doctrine de défense de l'Iran évolue rapidement ; naturellement, la géographie de la menace ne détermine plus la géographie de la réponse.

Il a ajouté : La redéfinition du périmètre de dissuasion a dépassé le cadre régional, et l'origine, l'ampleur et le lieu de survenue de la menace ne constituent pas une limite pour les calculs de dissuasion de l'Iran.

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