La marine du régime sioniste se prépare à un éventuel conflit avec l’Iran et à son extension au Liban

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Le quotidien hébreu Maariv a rapporté dimanche que la marine du régime sioniste se préparait à jouer un rôle déterminant dans toute confrontation éventuelle avec l’Iran, qui pourrait s’étendre à d’autres fronts, notamment au Liban.

Dans le cadre de ces préparatifs, la marine sioniste envisagerait de concentrer ses tirs sur une grande partie de la banlieue sud de Beyrouth. Le blocus maritime du port de Beyrouth, au centre du Liban, et de celui de Tripoli, dans le nord du pays, figurerait également parmi les options envisagées.

Les villes côtières libanaises parmi les cibles potentielles

Les éventuelles opérations du régime sioniste ne se limiteraient pas au domaine maritime. Selon le journal, les villes côtières libanaises pourraient également figurer parmi les principales cibles des attaques. Les villes de Tyr et de Saïda seraient particulièrement concernées, l’armée d’occupation sioniste envisageant de les placer sous son contrôle.

La ville de Nabatiyé pourrait également être visée si le Hezbollah tentait de défier le régime sioniste.

Ces préparatifs interviennent alors qu’au sein de l’armée d’occupation, certains responsables estiment que l’armée de l’air sera fortement mobilisée par les frappes contre l’Iran. Cette situation pourrait conduire l’armée à s’appuyer davantage sur la marine pour mener des opérations préliminaires et complémentaires en profondeur du territoire libanais.

Cette approche s’appuierait sur les enseignements tirés par l’armée sioniste de ses deux précédentes guerres contre l’Iran, en juin de l’année dernière et en février 2026.

Le régime sioniste se prépare à reprendre la guerre contre l’Iran

Le quotidien hébreu Yediot Aharonot a également rapporté samedi que le régime sioniste avait achevé ses préparatifs en vue d’une reprise de la guerre contre l’Iran. Le journal a toutefois souligné que la décision de relancer les hostilités restait entre les mains du président américain Donald Trump, alors que les négociations entre Washington et Téhéran se poursuivent.

Citant des sources politiques anonymes, le quotidien a indiqué que le régime sioniste se rapprochait d’une nouvelle confrontation militaire avec l’Iran, mais que ses dirigeants politiques et militaires ne disposaient pas du pouvoir de décider seuls du déclenchement des hostilités.

La décision dépendrait de la position des États-Unis et des choix de Donald Trump : parvenir à un accord avec Téhéran ou reprendre les opérations militaires en coordination avec le régime sioniste.

Renforcement de la présence militaire américaine dans la région

Selon l’ensemble des informations publiées jusqu’à présent aux États-Unis, dans les pays arabes riverains du golfe Persique et dans les médias du régime sioniste, l’armée américaine poursuit le renforcement de ses effectifs et de ses moyens militaires dans la région.

Deux porte-avions américains se trouveraient actuellement dans la région du golfe Persique. Par ailleurs, des avions de transport militaire continueraient d’atterrir régulièrement dans les aéroports des pays arabes riverains du golfe Persique et dans ceux du régime sioniste.

Ces informations reposent notamment sur des données issues de plateformes de suivi des vols, ainsi que sur des éléments cités par Maariv. Parmi les sources mentionnées figurent des données publiées quelques jours auparavant par l’Institut d’études de sécurité nationale, rattaché à l’université de Tel-Aviv, et un précédent rapport du site Axios.

Selon les estimations reprises par Maariv, les cargaisons acheminées comprennent des armes et des équipements défensifs, notamment des systèmes d’interception de missiles Patriot, des radars et des pièces de rechange destinées aux escadrons de chasseurs américains déployés dans la région.

Le journal affirme que le régime sioniste coordonne actuellement ses actions avec les responsables américains, sans pour autant limiter ses préparatifs à cette coordination. Selon les évaluations de Tel-Aviv, en cas d’attaque contre l’Iran, ce dernier chercherait à relier les différents fronts de confrontation et à les activer simultanément.

Le front yéménite et une éventuelle entrée du Hezbollah dans le conflit

Selon les évaluations du régime sioniste rapportées par le quotidien, une telle stratégie pourrait commencer par une mobilisation des forces armées yéménites. Dans ce scénario, celles-ci pourraient intensifier leurs attaques contre l’Arabie saoudite et être même appelées à lancer des missiles en direction du régime sioniste.

Concernant le Hezbollah libanais, des informations publiées samedi font état de son intention d’agir contre le régime sioniste si celui-ci attaque l’Iran et prend pour cible ses infrastructures, notamment ses installations énergétiques.

La 7e brigade blindée se prépare à de nouvelles opérations au Liban

Au cours de la semaine, après environ un an d’agression continue du régime sioniste contre le Liban, la 7e brigade blindée de l’armée sioniste a été retirée du cycle opérationnel afin de bénéficier d’une période de repos et de remise en état.

Cette brigade fait actuellement l’objet d’un programme de récupération et de préparation, comprenant le repos des militaires ainsi que la réparation et l’entretien des chars et des véhicules blindés.

Selon Maariv, elle devrait participer dans les prochains jours à des manœuvres militaires dans le Golan syrien occupé, afin d’améliorer son niveau de préparation au combat.

Malgré cette phase de remise en condition, le Liban demeure sa principale zone d’intérêt. La brigade serait prête à reprendre les opérations avec l’ensemble de ses capacités de combat en cas d’évolution de la situation.

Gaza reste dans les calculs militaires du régime sioniste

L’armée d’occupation sioniste n’a pas non plus exclu la bande de Gaza de ses calculs militaires. Selon les affirmations de Maariv, l’Iran pourrait chercher à y réactiver le front.

Actuellement, deux divisions militaires du régime sioniste sont déployées dans la bande de Gaza : la 162e division et la division de Gaza. Cinq brigades militaires opèrent sous leur commandement.

Le quotidien souligne que les opérations militaires du régime sioniste dans la bande de Gaza restent particulièrement intenses. Il affirme également que le Service de sécurité intérieure du régime sioniste (Shabak), en coopération avec la Direction du renseignement militaire de l’armée (Aman), parvient à établir une image du développement de la situation interne au sein des mouvements Hamas et du Jihad islamique.

En parallèle, l’armée d’occupation poursuit dans la bande de Gaza ce qu’elle désigne comme une stratégie de « tonte de la pelouse ». Celle-ci vise, selon le journal, à empêcher les groupes armés de renforcer leurs capacités et de reconstituer leur puissance militaire.

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