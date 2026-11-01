L’économie saoudienne se contracte pour le deuxième trimestre consécutif, malgré une reprise de la croissance trimestrielle

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon les données rapportées par le quotidien Al-Araby Al-Jadeed, l’économie saoudienne a de nouveau enregistré une contraction au troisième trimestre 2026, même si le recul a été moins marqué qu’au trimestre précédent. Les statistiques font apparaître une forte diminution de l’activité pétrolière, parallèlement à la poursuite de la croissance du secteur non pétrolier. Sur une base trimestrielle, le produit intérieur brut (PIB) a toutefois progressé après s’être contracté au deuxième trimestre.

Deuxième trimestre consécutif de contraction économique

D’après les estimations préliminaires publiées dimanche par l’Autorité générale des statistiques d’Arabie saoudite, le PIB réel du royaume a diminué de 3,8 % au troisième trimestre 2026 par rapport à la même période de l’année précédente. Au deuxième trimestre, la contraction annuelle avait atteint 4,7 %.

Il s’agit de la première fois depuis 2023 que l’économie saoudienne enregistre une baisse annuelle de son PIB pendant deux trimestres consécutifs.

Le recul du secteur pétrolier, principal facteur de contraction

L’activité du secteur pétrolier saoudien a chuté de 20,4 % au troisième trimestre par rapport à la même période de l’année précédente, contre une baisse de 24,8 % au deuxième trimestre.

À elle seule, cette diminution a retranché 4,7 points de pourcentage à la croissance du PIB du royaume.

L’activité du secteur public a également reculé de 2,7 %, après avoir progressé de 0,9 % au trimestre précédent.

À l’inverse, le secteur non pétrolier a enregistré une croissance de 1,9 %, contre 0,8 % au deuxième trimestre. Sa contribution au PIB a été positive, à hauteur de 1,1 point de pourcentage.

Ces évolutions interviennent alors que les autorités saoudiennes cherchent à développer les activités non pétrolières afin de transformer une économie dont la valeur est estimée à environ 1 400 milliards de dollars et de réduire sa dépendance aux revenus issus des hydrocarbures.

Une amélioration de la croissance en rythme trimestriel

Selon les données corrigées des variations saisonnières, le PIB saoudien a progressé de 1,3 % au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent. Cette évolution contraste avec la contraction de 4,8 % enregistrée au deuxième trimestre.

Sur cette même période, l’activité pétrolière a augmenté de 5,7 % par rapport au trimestre précédent, tandis que le secteur non pétrolier a progressé de 0,6 %. En revanche, l’activité du secteur public a diminué de 1,2 %.

Ces chiffres traduisent donc une amélioration de la conjoncture par rapport au trimestre précédent, même si le niveau de l’activité économique demeure inférieur à celui enregistré un an plus tôt.

Perturbations du marché pétrolier et des voies d’exportation

La publication de ces statistiques intervient dans un contexte de perturbations majeures de la production et du commerce pétroliers dans la région, provoquées par la guerre menée par les États-Unis et le régime sioniste contre l’Iran, déclenchée environ huit mois auparavant.

Les attaques ont également touché des installations énergétiques saoudiennes et affecté les circuits de transport et d’exportation du pétrole. Ces événements ont coïncidé avec les perturbations du trafic maritime dans le détroit d’Ormuz.

Pour limiter les conséquences de la fermeture du détroit, l’Arabie saoudite a cherché à acheminer ses cargaisons de pétrole par un oléoduc reliant les régions orientales du pays au port de Yanbu, sur la côte de la mer Rouge.

Cet oléoduc a toutefois été temporairement mis hors service à la suite d’attaques ayant visé ses installations en septembre. Le transport du pétrole a ensuite repris et les exportations empruntant cet itinéraire ont augmenté.

Le 28 septembre, l’agence Bloomberg a rapporté que l’oléoduc avait repris ses activités à environ 50 % de sa capacité. Le 2 octobre, elle a indiqué que le volume acheminé avait dépassé 80 % de sa capacité et que les quantités de pétrole disponibles à l’exportation avaient atteint des niveaux élevés pendant la guerre.

Les données de suivi des navires publiées mercredi par Bloomberg montrent également que les exportations pétrolières saoudiennes sont restées proches de leur niveau en temps de guerre, malgré une nouvelle vague d’attaques contre les infrastructures énergétiques du royaume.

L’escalade d’octobre accentue les pressions sur l’économie

Les estimations économiques publiées couvrent également une période antérieure à la récente intensification des tensions entre l’Arabie saoudite et les forces armées yéménites, au cours du mois d’octobre.

Les attaques et les menaces enregistrées pendant cette période ont perturbé les vols à destination et au départ de Riyad, entraîné l’annulation de plusieurs liaisons aériennes et provoqué le report de grands événements.

L’agence Reuters a rapporté lundi dernier que, sur les 4 736 vols programmés à l’aéroport international Roi-Khaled de Riyad, 4 071 avaient été annulés entre le 8 et le 25 octobre.

Les annulations ont également concerné d’autres aéroports du royaume.

Le secteur pétrolier résiste relativement, mais les inquiétudes s’étendent

Malgré les perturbations de l’approvisionnement pétrolier, le prix du brut Brent est resté supérieur à 115 dollars le baril, contribuant ainsi à renforcer la résistance relative du secteur pétrolier saoudien.

Les inquiétudes grandissent toutefois concernant les autres branches de l’économie. Les répercussions de la guerre s’étendent désormais à des domaines tels que les transports, le commerce et le tourisme, tout en affectant la confiance des entreprises et des investisseurs.

En octobre dernier, le Fonds monétaire international a indiqué que les réserves financières de l’Arabie saoudite et l’existence d’itinéraires alternatifs pour ses exportations pétrolières contribuaient à limiter les conséquences de la guerre. Selon cette institution, le royaume dispose de marges de manœuvre plus importantes que certains autres pays arabes riverains du golfe Persique pour faire face aux perturbations.

Le FMI a également souligné que la capacité de l’Arabie saoudite à réorienter rapidement ses exportations de pétrole grâce à ses infrastructures alternatives constituait un facteur important pour atténuer les chocs économiques liés à la guerre.

Un déficit budgétaire de 4,9 % et une contraction prévue en 2026

Dans ses précédentes estimations, le gouvernement saoudien avait relevé à 4,9 % du PIB sa prévision de déficit budgétaire pour l’année 2026.

Les prévisions tablaient également sur une contraction de l’économie saoudienne d’environ 3,6 % sur l’ensemble de l’année. Un recul proche de celui enregistré au plus fort de la pandémie de Covid-19, en 2020.

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