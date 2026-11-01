Pezeshkian a félicité à l'occasion de la fête nationale de l'Algérie

Selon l'agence de presse Abna Massoud Pezeshkian dans un message adressé à M. Abdelmadjid Tebboune président de l'Algérie en félicitant à l'occasion du soixante-douzième anniversaire du début de la révolution de libération et de la fête nationale de l'Algérie a précisé je suis convaincu qu'à l'ombre de la perspicacité et de l'engagement de Votre Excellence et avec la poursuite de l'approche active et constructive dans le soutien aux idéaux de justice et en utilisant les capacités existantes nous assisterons de plus en plus au renforcement et à l'expansion des relations et de la coopération dans l'intérêt des deux grands peuples d'Iran et d'Algérie

Le président dans ce message a également demandé au Dieu Tout-Puissant pour le président de l'Algérie la santé et le succès et pour le peuple musulman d'Algérie la prospérité et le bien-être