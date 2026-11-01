Araghtchi nous sommes simultanément prêts à la défense et à la diplomatie le choix du chemin appartient à l'Amérique

Selon l'agence de presse Abna Seyed Abbas Araghtchi ministre des Affaires étrangères se référant au voyage de la délégation iranienne au Qatar et à la poursuite des consultations avec les médiateurs qataris a souligné que la République islamique d'Iran maintient simultanément sa préparation défensive et diplomatique et que le choix du chemin à venir dépend de la décision et de la rationalité de la partie américaine

Il a déclaré dans un entretien avec Khane Mellat au sujet des objectifs du voyage de la délégation iranienne au Qatar ce voyage a été effectué au niveau du vice-ministre des Affaires étrangères et dans le but de poursuivre les consultations avec les médiateurs qataris des médiateurs qui ont également été présents à Téhéran au cours des dernières semaines

Il a ajouté qu'essentiellement lors de ce voyage aucun programme de négociation avec la partie américaine n'avait été conçu les consultations sur le plan de deux jours avec les médiateurs des négociations se poursuivent et sont en cours d'exécution mais nous n'avons pas encore atteint de résultat définitif L'obtention d'un résultat dépend également des réponses que la partie adverse fournit à nos questions

Le ministre des Affaires étrangères soulignant que l'Iran fait ses efforts pour faire avancer ce chemin a exprimé l'espoir qu'il y ait aussi de la rationalité du côté adverse pour préférer la diplomatie aux autres chemins

Araghtchi dans une autre partie de ses propos se référant aux ordres du commandant suprême adressés aux hauts commandants militaires a précisé que ces ordres ont clairement montré la volonté de la République islamique d'Iran Nos forces armées ont également une mission parfaitement claire et en utilisant les expériences des deux guerres passées elles sont beaucoup plus fortes qu'auparavant

Il a souligné en conclusion la République islamique d'Iran reste simultanément prête à la défense et à la diplomatie et le chemin que les Américains choisiront dépend de leur rationalité