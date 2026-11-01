Le général de division Abdullahi une nouvelle banque de cibles et d'actifs de l'ennemi est à l'ordre du jour

Selon l'agence de presse Abna le général de division Ali Abdullahi chef d'état-major des forces armées a déclaré que l'ordre sage prudent et décisif du commandant suprême Sa Sainteté l'ayatollah Seyed Mojtaba Hosseini Khamenei que son ombre perdure comme les précieuses directives de Sa Sainteté pendant la troisième guerre imposée est un guide pour les commandants et tous les membres des forces armées

Le général de division Abdullahi a déclaré que les forces armées prêtes à sacrifier leur vie assurent à leur cher commandant et à la nation envoyée de l'Iran islamique qu'elles résisteront jusqu'au dernier souffle contre toute agression et à tout niveau et de tout type

Le chef d'état-major des forces armées a déclaré nous déclarons que les forces armées puissantes de l'Iran conformément aux ordres du commandant suprême et de l'imam de la communauté musulmane sont prêtes à défendre le pays et la noble nation iranienne et à riposter avec puissance intensité et sans limitation géographique contre les ennemis américains et sionistes en utilisant des équipements et technologies modernes et avancés et renforceront certainement cette préparation jour après jour

Il a ajouté que les ennemis américains et sionistes doivent savoir qu'en cas de nouvelle agression contre le pays et la nation envoyée de l'Iran islamique ils seront confrontés à une nouvelle approche et une réponse inimaginable et certainement plus intense et plus efficace que la troisième guerre imposée et c'est nous qui déterminerons et scellerons la fin de la guerre par votre fin