Dissuasion multicolore la stratégie de l'Iran pour gérer le champ de bataille et déterminer la fin de la guerre

Selon le correspondant d'Abna dans une situation où les développements régionaux et les menaces militaires américaines contre l'Iran ont de nouveau fait du thème des équations de dissuasion l'un des axes principaux des développements internationaux l'accent du Leader de la Révolution sur la nécessité d'une dissuasion active et multicolore contient des messages importants sur la stratégie de défense et de sécurité de la République islamique d'Iran

Cette approche outre l'accent sur une réponse immédiate et efficace à tout niveau et type de menace souligne le fait que le début de la guerre ne signifie pas nécessairement posséder le pouvoir de déterminer sa fin Dans ce cadre la modification des calculs de l'ennemi la prévention de l'aventure militaire et le maintien de l'initiative dans la gestion des développements possibles font partie des composantes de cette stratégie

À cet égard Abdulrahim Ansari expert des affaires internationales dans un entretien avec le correspondant de Mehr a expliqué les différentes dimensions de cette approche

Se référant aux déclarations du Leader de la Révolution il a souligné que l'un des axes les plus importants de ces déclarations était la nécessité de la formation d'une dissuasion active et multicolore une stratégie qui outre la réponse aux menaces sans limitation géographique souligne également le rôle de l'Iran dans la détermination du moment et des conditions de la fin de la guerre

Déclarant que l'une des manifestations de la dissuasion active peut être l'action préventive il a indiqué qu'avant toute action militaire se trouve l'étape de la menace et de l'avertissement une question que le Leader de la Révolution a clairement soulignée en avertissant contre l'expansion géographique de la guerre Par la suite également en se référant à l'incapacité de l'ennemi à déterminer unilatéralement le moment de la fin de la guerre une autre couche de cette stratégie a été expliquée

Ansari a ajouté que ces derniers jours certains responsables américains ont évoqué la possibilité d'une attaque de courte durée contre l'Iran mais la réalité est qu'en cas de début de conflit ce n'est pas nécessairement l'Amérique qui déterminera le moment et les conditions de sa fin L'expérience de la guerre de 40 jours a également montré que l'Iran peut modifier les équations temporelles et les calculs de l'autre partie

L'expert des affaires internationales a considéré la révélation des villes de drones l'envoi d'avertissements politiques et sécuritaires par l'intermédiaire d'intermédiaires et la discussion de questions liées à la doctrine nucléaire comme d'autres manifestations de la dissuasion active et a précisé que de telles composantes portent de nombreux messages pour l'autre partie et sont sans doute prises en compte dans les calculs et évaluations stratégiques de l'Amérique

Se référant ensuite à l'accent du Leader de la Révolution sur la réponse à tout niveau et type de menace il a noté que cette expression porte un message clair toute menace quel que soit son niveau ses dimensions et sa forme doit faire face à une réponse immédiate et efficace une réponse qui ne soit pas limitée aux frontières géographiques

Ansari a conclu en soulignant que l'ensemble de ces positions montre que la dissuasion active et multicolore ne signifie pas simplement réagir aux menaces mais son objectif est de modifier les calculs de l'ennemi de prévenir l'aventure militaire et de maintenir l'initiative dans la détermination des équations et du destin de la guerre