Turquie : nous saluons l'adhésion de l'Égypte à l'accord de La Mecque

Selon un rapport de l'agence de presse Abna citant RT, Salih Mutlu Şen, ambassadeur de Turquie au Caire, a souligné que l'adhésion officielle de l'Égypte à l'accord de défense de La Mecque est une décision souveraine et qu'Ankara saluera cette démarche.

Il a ajouté que le partenariat stratégique entre l'Égypte et la Turquie est nécessaire pour réaliser la paix, la sécurité et la stabilité, même si des divergences subsistent sur certains dossiers.

L'ambassadeur de Turquie a précisé que les relations militaires entre les deux pays connaissent des progrès et que des projets dans l'industrie de la défense sont en cours, et il est également prévu que, dans les 10 ans, des missiles, des navires et des drones soient produits en coopération conjointe.

Auparavant également, le porte-parole de l'armée pakistanaise, indiquant que les dispositions de l'accord de La Mecque ne créent pas d'obstacle à l'adhésion de nouveaux membres, avait annoncé : l'Iran peut également rejoindre ce pacte s'il remplit les conditions.